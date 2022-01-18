【隔離資助】保誠推「強制隔離 ‧ 全護資助」　為強制隔離檢疫人士提供2000元資助

▲ 保誠 （02378） 宣佈推出「強制隔離 ‧ 全護資助」計劃。

保誠 （02378） 宣佈推出「強制隔離 ‧ 全護資助」計劃，透過Pulse by Prudential健康及理財應用程，為因衛生防護中心頒佈的強制檢疫令而需被強制隔離檢疫人士，提供一次性財務資助。

由即日起至2月28日，所有18歲或以上、現居於香港並持有有效香港身份證人士，只需透過Pulse成功登記「強制隔離 ‧ 全護資助」。若登記後於3月3日或之前接獲強制檢疫令，並須於指定的檢疫中心或檢疫設施（家居檢疫除外）接受連續醫療監察的強制檢疫，即可獲2000元一次性隔離資助，名額有限，先到先得。申請人於成功登記後，將收到官方以電話短訊發出的成功登記記錄。

登記人於強制檢疫通知日的前 30 日內，不屬於被香港政府根據香港法例第 599C 章或第 599E 章獲豁免任何形式檢疫的類別人士，及並非與此類獲豁免人士同住，且獲通知強制檢疫的30天前未曾到訪香港以外地方，才符合申領資助申請資格。

保誠行政總裁容佳明表示，深明強制隔離檢疫可能令大家失去預算，因此決定用行動送上摰誠關懷，向所有需要進行強制隔離的人士提供資助。

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