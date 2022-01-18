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【有相睇】不怕隔離　堅持從美國回港賣樓　低市價6%沽沙田第一城

股樓投資 17:51 2022/01/18

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藍籌屋苑再錄低市價成交。美聯物業陳竣言說，沙田第一城34座高層A室，實用面積707平方呎，三房套間隔，日前以997.8萬元易手，實用呎價約14,113元，較市價低6%。據了解，業主從美國回港出售自住物業，而同區買家見單位1,000萬以下有交易，可承造高成按揭，所以購入自用。

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據恒生銀行網上估計網資料顯示，上址估價為1,113萬元。換言之，是次成交價較銀行估價平約逾一成。從代理提供的相片所見，單位裝修不算新淨，料要快一筆翻新。

同場加映【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

據了解，原業主於1997年以480萬元購入上址，持貨25年，現帳面獲利517.8萬元，物業期內升值約1.1倍。

同場加映【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 沙田 沙田第一城 美聯物業

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