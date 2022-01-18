【香港經濟】香港12月失業率降至3.9%、連跌10個月　料疫情下消費行業就業短期受壓

▲ 【香港經濟】香港12月失業率跌至3.9%、連跌10個月 料疫情下消費行業就業短期受壓

本港疫情反覆，政府統計處公布，經季節性調整的失業率2021年9月至11月的4.1%下跌至10月至12月的3.9%；同期就業不足率由1.8%下跌至1.7%。勞工及福利局局長羅致光指，10月至12月期間經濟持續復蘇，勞工市場在期內繼續改善，但提到因應新一波本地疫情以及收緊社交距離措施，消費相關行業的就業情況在短期內將面臨一些壓力。

對比9月至11月，10月至12月間差不多所有主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及教育業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於運輸業，以及教育業。

不經季節性調整失業人數9月至11月的15.8萬人下跌至10至12月的14.33萬人，減少約1.47萬。同期的就業不足人數亦由7萬下跌至6.68萬人，減少約3 200人。

羅致光提到，因應近日出現新一波的本地疫情，以及因而實施的收緊社交距離措施，與消費相關行業的就業情況在短期內會面對一些壓力。然而，在「防疫抗疫基金」下的新一輪措施應能提供一些紓緩作用，勞工市場在未來數月的發展將取決於本地疫情及經濟復蘇的步伐。

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記者：李哲毅