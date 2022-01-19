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【盈喜｜CRO】藥明康德料去年多賺增7成　股價高開倒跌7%、摩通上調目標價

股市 13:44 2022/01/19

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藥明康德料去年全年純利增七成　介乎49.7億至50.3億人幣

藥明康德 （02359） 發表通告指，預計去年盈利介乎49.73億至50.32億元（人民幣，下同），按增長68%至70%；收入將達228.19億至229.02億元，按年增長38%至38.5%。藥明康德股價今早高開2.3%，開報135元，早段一度高見139元，其後倒跌，最多跌6.7%，低見123.1元。

藥明康德表示，公司合同研究、開發及生產組織業務的訂單需求旺盛，推動去年全年銷售收入加速增長、而測試業務亦繼續保持強勁的增長勢頭，再加上公司不斷優化經營效率，令產能利用率持續提升，規模效應得以進一步顯現。

摩通升藥明康德目標價至178元

摩通今日發表報告指，藥明康德盈利預測勝預期，繼而上調2021年至23年盈利預測23%、9%和8%，目標價升至178元，續視為中國合同研發（CRO）、合同開發及生產（CDMO）行業首選。

同系藥明生物 （02269） 股價同樣疲弱，最新跌4%，暫報85.75元。

相關文章：【藥明系】藥明生物、藥明康德齊升逾6%　管理層：今年盈收續增、美國制裁風險低

【美國制裁】藥明生物及藥明康德若列入美國黑名單　生意影響有多大？

記者：梁安琪

港股 盈喜 銷售 藥明康德（02359） 純利

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