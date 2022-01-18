Tesla將從莫桑比克購電池原料 每年達8000噸

電動車近年來備受關注，其中美國Tesla公司則是箇中龍頭，銷量持續增加。Tesla公司上月公布與澳洲企業達成協議，現再有報道透露內容，指Tesla將在2025年起從東非國家莫桑比克購入石墨。Tesla公司尚未公布協議細節，但報道指Tesla每年協議石墨購入量達8,000噸。

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根據協議，Tesla公司將從2025年起，向澳洲石墨供應商 Syrah Resources，購買其位於美國路易斯安那州（Louisiana）加工廠8成產品，即每年8,000噸石墨。據悉，Syrah Resources是莫桑比克擁有巨大礦場，協議要求公司提供石墨必須符合Tesla公司要求。

交易雙方都未透露協議價格，《路透社》上月報道指協議為期4年。

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英國電池材料數據和情報供應商Benchmark Mineral Intelligence總裁摩爾（Simon Moores）表示，交易將提升Tesla公司自行生產電池的能力，減少依賴中國出口的石墨，日後可在美國境內製作鋰離子電池。他亦透露，電池行業在過去數月一直面臨石墨供應短缺的情況。

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責任編輯：李俊儀