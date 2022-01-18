【職場熱話】已婚男年初四請定假 同事好奇一問之下 發垷真正原因惹眾怒

今年農曆年初四湊巧是星期五（2月4日），相信不少打工仔會在該日請假，變相連放9天大假。有網民在討論區發帖，指公司有位已婚男同事早於去年底，已申請年初四放假，最初一班同事不以為意，怎料一次午飯時無意一問，知道了他請假原因後，大家都感到不是味兒。

網民經歷：

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此帖一出，引來網友熱烈回應，卻有不少人認同該男同事之做法：「成日唔想派利是的人真係好討厭，但係成日想逗人封利是的人更加討厭」、「我以前有些同事，平時撞見不打招呼，新年就過來逗利是，好似欠咗佢咁」、「派唔派都係心意，講真大家都係同事都唔好意思收佢個封」、「心意嘅嘢，派要派得心甘情願，好多人都係有著數先會同你講嘢」

也有網民認為男同事不夠大方：「我屋企同親戚朋友都習慣派到年十五，傳統原來係派到初七？」、「派利是是一份心意，他不派有他的自由，不過就代表他對你們冇心，咁你們以後在工作上也不用對有心」、「我都未聽過初七後可以唔派」

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撰文：李兆明