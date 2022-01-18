【內房危機】長遠仍看好償債能力強內房 瑞信下調內房股整體目標價

瑞信發表報告，指中央短期內房地產政策放寬，料帶來內房股反彈，現時較低的估值，已反映市場對內房股去年業績的預期。現時債務問題的不確定性仍是主要風險，該行短期內主要看好旭輝 （00884） 及融創中國 （01918） 。

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瑞信又指，中期而言，看好融資及執行能力較強的房地產商，因此能在今次行業整合中取得更多優勢，令2022年的估值進一步重估。其中最好看華潤置地 （01109） 、中國海外 （00688） 及龍湖 （00960） 。不過因應去年盈利的預測，下調內房股整體目標價約一成。

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