【新冠疫苗】60歲或以上希臘人強制打針 違者每月罰款

歐洲多國都紛紛強制民眾接種新冠疫苗，其中希臘更強制60歲及以上民眾接種新冠疫苗。據悉，如果民眾違反強制接種疫苗令，隨時面臨每月100歐元（約888港元）的罰款。

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希臘約1,070萬人口當中，約三分之二人已經完成接種新冠疫苗，較歐盟整體略多於7成的接種率更高。雖然希臘的7日確診平均數由月初的3萬多宗回落至現時2萬宗左右，但7日平均死亡個案明顯呈上升趨勢。

希臘上月底已宣布強制60歲或以上民眾接種新冠疫苗。根據政府數據，全國53萬人屬該年齡群組，其中41.5%的人已完成接種。

希臘政府周一（17日）宣布強制60歲及以上民眾接種新冠疫苗的詳情，如果堅拒打針由本月起會被罰款50歐元（約444港元），其後每個月會被罰款100歐元。

政府發言人表示，有特別醫療原因、近期染疫康復者及在家接種疫苗預約延期申請人可獲豁免，其他人如無打針都需要繳交罰款。

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希臘政府表示稅務部門會負責收取罰款，並將這筆錢用於各地醫院資金。

希臘衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）承認年齡因素很重要，認為年長人士染疫會對公共醫療系統構成很大威脅。

希臘去年開始強制醫護接種疫苗。由下月初起，成人的接種證明將在他們完成接種7個月後失效，只有接種加強劑才會繼續被視為有效。

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責任編輯：鄭錦玲