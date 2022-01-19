【投資理財】把握5G發展機會 邊隻基金一年升左18%？

最近一提起5G，最與我們息息相關一定會是手機的流動網路，也會先想到樂壇組合Mirror與CSL最近合作的Mirror 5G計劃，申請計劃後除了可以享受5G數據外，也可以得到Mirror限量珍藏版精品，相信不少「前夫」都已經申請了。但除了5G上網外，5G發展也與我們社區息息相關，也可以為我們帶來投資的機遇。

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5G發展

對於我們普羅大眾而言，5G只是4G的進階段、提供更快速、更少延遲的行動數據技術，理論上5G的最快速度是4G的20倍，由於廷誤減少，有助發展人工智能、自動駕駛和減少遊戲延誤等。隨著5G數據費用漸漸下調，相信5G只會愈來愈普及。不少的新技術都需要用到5G技術，以提高效率。例如香港銳意發展成為智慧城市為例，即將科技應用在不同領域，提升效率，包括推動在智慧交通、智慧醫療和網上購物都需要5G配合。

5G投資

隨著5G的技術愈趨成熟，5G發展也由「投資期」變為「收成期」，因此是一項把握現在的投資機會。雖然市面上也有不少同類型的5G產業有關的基金，但大多都是投資於亞洲為主，固然隨著亞洲地區擁有較大的基建和人口紅利，因此具有較大的發展潛力，所以更看好亞洲5G的發展，例如有惠理亞洲創新基金、南方東英銀華中證5G通信主題ETF 等。

今日要與讀者介紹的是路博邁（Neuberger Berman ）的5G Connectivity Fund，是一隻主題性的全球股票投資組合，主要投資於5G網絡基礎設施、物聯網 (IoT) 設備和應用與服務的中小型全球股票，自下而上的方式選擇具潛力的股票。正如前面提及，5G Connectivity Fund是一隻全球5G投資類型的基金，因此全球的投資有助降低過份集中地區性的風險。

投資者也要擔心基金的不同的風險，包括市場風險 ( 基金會受到整體市場或個別股票的表現受影響)、新興市場風險(由於是作為全球部署，也可能會投資於新興市場，可能因個別地理或法規不成熟而影響股價) 、小公司風險(基金也會投資於具增長潛力的中小型的公司，波動性較大) 和匯價風險 (作為全球部署的基金，以不同的貨幣單位作結算，匯價也有影響)。

根據其表現，與作為基準的MSCI AC World Index (Net)比較，其表現是遠勝於基準。以一年計而言，其回報達到18.54%。相信隨著5G在全球的普及和疫情和緩的情況下，各國為了增加GDP發展，其中一項選項無疑是加大基建發展，其中一定包括5G發展。例如今次美國港口事件已經可見其硬件有不足的地方，相信美國拜登政府一定需要加大物流行業的投資，其中物流與5G也是息息相關，因此投資者可以考慮投資相關的基金作長期部署。

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責任編輯：陳佳恩