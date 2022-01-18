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【新股IPO】創新奇智2121招股第二日 傳國際配售已錄足額認購

股樓投資 18:01 2022/01/18

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內地人工智能企業創新奇智（新上市編號：02121）踏入招股第二日，綜合多間券商數據顯示，暫時共錄借出逾3.2億元孖展認購，相當於公開發售部份錄得1.6倍超額認購。另傳其國際配售部分已錄得足額認購。

創新奇智自周一（17日）起至下周四（20日）招股，計劃發行4,474.44萬股H股，其中90%為國際配售，10%為香港公開發售，招股價介乎26.3至27.3元，每手100股計，一手入場費約2,757.51元；27日掛牌；聯席保薦人為瑞銀、中金公司及華興資本。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

該公司主要為製造業，以及金融業公司，提供企業級人工智能解決方案，包括AI平台、算法、軟件及AI賦能設備及相關服務。是次招股將引入兩位基石投資者，當中包括軟銀集團，以及美國私募基金Laurion Capital Master Fund。當中軟銀集團將認購318.61萬股，涉及資金最多達8698.05萬元；Laurion將認購1500萬美元（約1.17億港元）。

延伸閱讀：【2022部署】大摩指今年目標尋求結構性增長機遇　推薦6大股份

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是次集資所得，其中約45%將用於提升研發能力，約25%用於提升商業化能力，約10%用於潛在戰略投資及收購，約10%同於加強內部系統及升級信息基礎設施，其餘10%為營運資本及一般公司用途。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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記者：張以正

IPO 港股

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