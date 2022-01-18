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【內地餐飲股】 高盛全面下調餐飲股目標價 列九毛九為行業首選

股樓投資 16:52 2022/01/18

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高盛發表最新內地餐飲板塊研究報告，全綫下調所覆蓋股份目標價，並將今年盈利預測下調7%至40%，當中九毛九（09922）仍爲行業首選，也看好百勝中國（09987），認爲兩者都表現出穩健的執行力和業務韌性、擴張軌道和新興的多品牌組合。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

內地飲食股今日（18日）逆市上揚，九毛九升幅最多，曾高見17.64元，最多升17.6%，收報16.06元，升7.1%；百勝中國（09987）報362元，升0.3%；海底撈（06862）報17.8元，升3.4%；呷哺呷哺（00520）報4.95元，升0.8%。

高盛予內地餐飲股投資評級及目標價﹕

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該行指，假設今年餐飲股第一季同店銷售與疫情之前水平比較，保持在與去年11月至12月21日相同的水平，並於今年第二季或下半年，溫和反彈至去年第三季或第四季水平，但尚未回到去年上半年水平。該行均予九毛九和百勝中國「買入」評級，目標價分別由31元下調至28元，及由560元下調至537元。

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記者：郭秀慧

經濟 九毛九（09922） 海底撈（06862） 買入 目標價 呷哺呷哺（00520） 餐飲股

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【內房危機】長遠仍看好償債能力強內房 瑞信下調內房股整體目標價

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