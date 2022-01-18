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【本港失業率】連續10個月下跌 本港最新失業率回落至3.9%

理財智慧 17:26 2022/01/18

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政府統計處今日（18日）宣布，在2021年10月至12月，本港最新失業率錄得3.9%，較上季回落了0.2%；就業不足率則為1.7%，下跌了0.1%。

較2021年9月至11月比較，同年10至12月期間，統計處表示差不多所有主要經濟行業的失業率均見下跌，當中建造業、零售、住宿及膳服務業，以及教育業有明顯的跌幅；而就業不足率方面，下跌主要見於運輸業和教育業。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

本港總就業人數由2021年9月11月的3,673300人，上升至2021年10月至12月的3,680,700人，增加了7,400人，而同期總勞動人口則由3,831,300人下跌至3,824,000人，減少約7,300人。

失業人數由2021年9月至11月的158,000人下跌至2021年10月至12月的143,300人，減少約14,700人。同期的就業不足人數亦由70,000人下跌至66,800人，減少約3,200人。

勞工及福利局局長羅致光博士說：「因應近日出現新一波的本地疫情，以及因而實施的收緊社交距離措施，與消費相關行業的就業情況在短期內會面對一些壓力。然而，在『防疫抗疫基金』下的新一輪措施應能提供一些紓緩作用。勞工市場在未來數月的發展將取決於本地疫情及經濟復蘇的步伐。為使本地疫情盡快受控，社會應遵守防疫措施，並努力達至更廣泛的疫苗接種。政府會繼續密切留意相關情況。」

他指出，勞工處在二零二一年十月至十二月平均每月錄得107,334個來自私營機構的空缺，較九月至十一月的平均數字上升1.4%，按年上升73.6%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。

此外，僱員再培訓局（再培訓局）於2019年10月推出「特別•愛增值」計劃，為受經濟影響的學員提供培訓和津貼。再培訓局已先後完成四期計劃及提供6萬個培訓名額。第五期計劃已於2022年1月推出，為期半年至2022年6月底，讓額外2萬名學員受惠。

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責任編輯：潘曉豐

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