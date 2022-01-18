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【人幣定存】3個月人幣定存息最高2.8厘 滙息雙贏喜迎招財虎

16:45 2022/01/18

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招商永隆大加3個月人民幣定期存款，至重返兩厘大關、新報2.05厘。

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追息族有好消息，因人民幣滙價今天（1月18日）創3年半新高，但港銀仍照加人民幣定期存款息，並未如過往滙強息弱，如今存戶滙息雙賺，猶如提早迎來招財虎，新春過肥年。當中最積極是招商永隆，連續兩天調高半年或以下的人幣中短期存息，例如1個月勁加年息0.55厘，新報1.8厘；3個月年息也上調0.15厘，新息率重上兩厘大關，報2.05厘。專家預期，歲晚在即，疊加內地黃金周長假將至，市面難免水緊，適逢下周四（28日）聯儲局公布議息結果，而美國10年期債息突抽升至突破1.83厘的逾兩年高位，累美股期貨現低開逾百點，俱令中小業界提早撲水，冀作攻防戰。

單以3個月人幣定存年息計，目前的高息王是富邦的2.8厘，緊接其後是集友的2.7厘，而今午離岸同期拆息高見2.78厘。

4個月港元定存最高息0.75厘【下一頁

綜觀近日的定期存款息率最新形勢，傳統銀行谷高存息，虛擬銀行卻罕有鬥縮，最矚目的是素來打高息牌的富融（Fusion Bank），今年卻掉頭猛減息，上周六（15日）削低3個月、半年及1年人幣定存存年息0.2厘，新息率至2.2厘，且大幅提高門檻，從本來的起存額僅1元（人民幣，下同），現調高至50萬元。其中，富融3個月期人幣定存更是重災區，年初仍有2.8厘年息，經歷兩連削後，累降0.6厘至新報2.2厘。富融是工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 的虛擬銀行。至於小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（Airstar Bank），上周亦全面劈息。此外，本周暫4行調整存息，建行亞洲減、華僑永亨及大眾則加減不一。

比併目前人幣定存短中長期的高息榜，1年定存以富邦的2.8厘，至於約9個月計的人幣定存，以華僑永亨上周新推「易發發」288天（約9.6個月）享2.88厘最高。3個月及半年是富邦的2.8厘年息最高，1個月也是以富邦的5厘年息居首，7天人幣短存年息呈雙冠，以南商及富邦齊享的13.88厘稱王。

人民幣在岸價今午暫報6.3419，花旗銀行投資策略及財富策劃部主管廖嘉豪準確預測內地去年GDP升8.1%，他料3個月內人民幣見6.34，未來半年至1年約為6.5。短期操作方面，華僑永亨經濟師預測，未來兩周離岸價高低位介乎6.2至6.5。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富邦銀行 天星銀行 富融銀行 虛擬銀行 招商永隆 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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