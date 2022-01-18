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【2022展望】富邦﹕恒指今年有望跑贏歐美股市　第三季前料見28000點全年高位

股市 16:51 2022/01/18

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富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光指，中國經濟將於第二季起改善，港股今年上半年表現不俗，第三季前有望觸及28000點左右的全年高位，跑贏歐美股市。

富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光指，中國經濟將於第二季起改善，港股今年上半年表現不俗，第三季前有望觸及28000點左右的全年高位，跑贏歐美股市。

雖然美國聯儲局正在縮表，潘國光目前多餘的流動性規模仍達1.5萬億美元，只有當這些流動性亦被縮減，縮表影響才會反映至利率上，屆時實體經濟才會感受到縮表。他續指，以現時儲局的縮表步伐推算，估計有關影響要到下半年才顯然。市場對美國加息的預期高漲，潘國光指利率期貨市場反映今年全年加息次數達3.5次，惟他預期全年只加兩次。鑑於加息預期對美元的支持已反映在滙價上，他估計美元難以再創52周高位，未來有機會回落至92、93左右水平。

中國經濟方面，潘國光回顧過往內地的社會融資數據，指內地每個信貸周期大概維持3至3.5年。在內地政府及私人發債增加，以及表外債減速放慢下，早於去年10月，內地信貸周期已開始轉向、並觸及今個信貸周期的低點，現正處於擴張加速的狀態。一般而言，信貸周期領先中國經濟周期6個月時間，意味中國經濟增長將於今年4月左右見底，增長將於第二季中段至年底持續加速，全年GDP增長料有5.5%。他補充指，上述預期是基於疫情不會進一步惡化而作出。

中信里昂：水虎年恒指有吉星助化危為「雞」 3月及9月為恒指全年最低位 【下一頁】

展望股市表現，潘國光指港股估值便宜，而創52周低位股票之比率之高，已媲美過往幾次大跌市之水平。過往數據顯示，港股往往會在有關比率升至該水平的3個月內錄得正回報，故他對今年港股大市看法正面。他解釋，內地監管有所放鬆、信貸周期轉向，加上悲觀情緒瀰漫下，即使很小的好消息都足以帶動股市回升。

潘國光預期，在中國信貸轉向寬鬆，以及本港未開始加息下，港股上半年表現料不俗，第三季前恒指會觸及28000點的全年高位。不過，隨著美國加息影響於下半年顯現，港股下半年波動性料增。整體而言，中港股市今年有望跑贏歐美股市。至於美股，上半年有望再創新高，正負波幅料在一成之內，下半年在加息震盪下表現料略遜。倘美股表現太差，儲局口風或會有所轉變。他看好去年最受打擊的新經濟股，料該板塊可受惠監管力度減少，加息環境下金融股亦可看高一線。與此同時，石油供不應求下油國際價具上升空間，意味能源股今年表現不俗。

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記者﹕余倩敏

美股 港股 經濟 股票 縮表 新經濟股 見底 GDP 恒生指數 加息

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