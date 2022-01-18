【5G網絡】乘飛機要關手機訊號？ 美國多間航空公司擔憂 5G訊號或干擾飛機儀器

乘飛機要關手機訊號，是因為手機在開機的時候會發射輻射訊號，影響飛機航空安全。但日前美國多間航空公司警告，手機的5G訊號會干擾飛機儀器，為航空業帶來災難性危機，要求華府介入。

美國聯邦航空總署（FAA）警告稱，5G網路C波段訊號可能會干擾部分飛機的高度儀等敏感儀器，進而影響飛機在低能見度條件下的降落操作。

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日前多間航空公司，包括美國航空、達美航空和聯邦快遞等多間客運及貨運公司的行政總裁，聯署去信白宮國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、美國聯邦航空總署（FAA）局長迪克森（Steve Dickson）以及聯邦通訊委員會（FCC）主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）等，指兩大電訊公司星期三啟用的手機5G訊號，會干援飛機儀嚴運作，包括高度計等，可能導致每日有過千班航班停飛或延誤，多達10萬旅客受影響。

美國兩大電訊商AT&T和Verizon原定去年12月啟用新的5G C波段服務，但在美國聯邦航空管理局和業界關注訊號會干擾飛機後，兩度押後，延至今個星期三啟用。

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責任編輯：龍紀瑩