【大行點睇】大摩指網易呈現買入機會　屬內地綫上娛樂股首選

摩根士丹利發表研究報告指，網易(09999) (美：NTES) 在去年末季強勁業績憧憬、潛在版號批准重啟，以及第二季料有新重磅遊戲登場下，現時呈另一買入機會，予美股ADR「增持」評級，目標價140美元。該行料網易末季遊戲收入按年升幅加快至29%達173億元人民幣，按季升9%；料非通用會計準則經營溢利53億元人民幣，按年升45%，按季升18%，經營利潤率21.5%，按年升3.1個百分點，按季升1.4個百分點，因非遊戲業務虧損收窄，以及銷售及推廣開支按季減少。

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大摩稱網易去年下半年有兩大核心遊戲主導業績，即《永劫無間》及《哈利波特》中國版。該行料網易今年遊戲收入增長21%(當中手遊增25%，個人電腦遊戲增12%)，較去年料約14%增幅加快。該行料網易2021至2023年每股盈利年均複合增長約20%，現價相當於2022年預測市盈率21倍，或核心業務預測市盈率16倍，宏觀經濟及監管影響有限，中期利潤率看俏，屬內地綫上娛樂股首選。

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