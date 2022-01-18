【異動股】大和料眾安在線去年純利升70至90%　股價一度急升一成惟收市倒跌6%

大和發表報告預計，眾安在線(06060) 2021年綜合成本率(CoR)為99.6%，按年改善2.9個百分點，該行料眾安在線去年淨利潤按年增長70%至90%，維持對其「買入」投資評級。大和認為，眾安在線去年利潤增長，主要受其穩健的投資收入、快速增長的技術收入、承銷利潤所推動，利潤被其旗下虛擬銀行較大的淨虧損所抵銷，預計其核心償付能力穩健，核心償付能力充足率介乎450%至510%。

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眾安在線管理層認為，來自「惠民保」的競爭可以通過產品創新和升級來控制，儘管理賠率可能呈上升趨勢，但集團旨在通過更高的續保率和專有渠道分銷來降低費用率。大和指出，眾安在線正在海外開拓新客戶，過去2年其所簽約客戶的經常性收入不斷增加，認為其科技業務毛利率可能會上升

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