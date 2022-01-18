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【大行點睇】瑞銀首予泡泡瑪特「買入」評級　相信集團較其他非必須消費股更具防守性

股樓投資 17:25 2022/01/18

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瑞銀發表報告，首次覆蓋研究泡泡瑪特(09992)  ，予其股份「買入」評級，目標價61.5元。該行表示，泡泡瑪特為內地的流行玩具行業龍頭，於2020年的市場佔有率達高單位數。雖然投資者更為憂慮業務的可持續性，令其股價較去年上半年的高位下跌了60%，但瑞銀認為流行玩具的需求穩健。在宏觀經濟不明朗、疫情再起及高通脹環境下，相信集團的業務較其他非必須消費如餐廳、服飾及鞋類等更具防守性。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

瑞銀預期，泡泡瑪特新IP(知識產權)的銷售、現有IP的新產品系列及品類擴展，或可刺激股價表現。

【內地餐飲股】 高盛全面下調餐飲股目標價 列九毛九為行業首選

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撰文 : 周兆邦

泡泡瑪特（09992） 港股
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