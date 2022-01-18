【防疫基金】政府向藝術文化界提供資助 將撥款3,480萬元支援業界

民政事務局公布，第五輪「防疫抗疫基金」將撥款3,480萬元至「藝術文化界資助計劃」，支援因第五波疫情而受到影響的表演藝術團體、個人藝術從業者及自由職業者，預計可於1月底前開始分批發放。

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民政局會向超過100個受影響的表演藝術團體，發放每團40,000元的一次性資助，亦會委託藝發局及香港八和會館，向較早前曾受惠於「藝術文化界資助計劃」的合資格個人藝術從業者及自由職業者，發放每人5,000元一次性的資助，料受惠人數達6,000人。

此外，政府亦撥款400萬元，透過演出業協會向每間合資格的演出行業公司提供50,000元的一次性資助，預計能惠及80間公司。

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責任編輯：龍紀瑩