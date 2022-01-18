【2022展望】中信里昂：水虎年恒指有吉星助化危為機　料恒指3月及9月見全年低位

▲ 【2022展望】中信里昂：水虎年恒指有吉星助化危為「雞」 3月及9月為恒指全年最低位

中信里昂（CLSA）發布第二十八期《中信里昂證券風水指數》，中信里昂表示，虎在十二生肖中排第三。水虎年火金羸弱將帶來突如其來的變數，不過由於恒指的幸運元素是火與木，所以水虎年表中的諸多木行將有利本港市場，惟料恒指3至9月期間會較波動，而3月及9月將為恒指全年最低點，但其他時間均向好。

中信里昂將恒指比喻作「土雞」，當「土雞」和水虎相遇時會產生不穩定性，震動恒指，但9月後恒指會整體上揚，明年1月以全年最高位收尾。中信里昂指，恒指今年有紫微（專管事業的官貴星）、龍德（寓意逢凶化吉）二星之助，而這兩星都有轉危為「雞」（普通話讀音「雞」等同「機」）的能力。

中信里昂證券風水指數 2022

水虎年貿易、航運和旅遊今年發展較好 八字缺金、金融市場有挑戰

中信里昂又將今年稱為水虎年，原因在於是水是虎年之星，中信里昂預計，貿易、航運和旅遊今年會發展較好，行業在夏季進入穩定期，並在冬季再度攀升。而八字中木行充盈，代表相關板塊如教育和服裝將走出困局，迎來轉機，年初為行業發展最好時間。不過，今年八字缺金，預料會為金融市場帶來挑戰。而夏季後，尤其是10月，料金屬板塊相關的股票會有更佳發展。建築和房地產等土類行業在年初和年終業績沉滯，但年中其他時間均有穩健的投資機會。對科技和公用事業等火類行業而言，春末夏初運勢最佳。

東北方有八白星大吉 中宮方要會避

方位方面，中信里昂表示，今年八白星（寓意財富和幸運）處東北，但同時要小心居於此宮的太歲。九紫星（寓意桃花及人緣）居於正南，可買上一盆柿子樹招來好運。不過，中信里昂提醒今年須避開中央方位，因為飛入中央的五黃煞星將帶來疾病和災禍，中信里昂建議可在此放置鋼鐵，以金氣化土之大勢。

生肖方面，今年馬、兔、羊、豬大吉；虎、蛇、猴、雞、鼠、牛相對順利；龍與狗則需要加倍努力。

Mirror今年桃花運特別旺？

中信里昂更為Mirror算命，以其出道日期為2018年11月3日為例，生肖屬狗，五行屬土。中信里昂建議，他們在今年把握機會，例如多與其他藝人合作或再舉行大型演唱會。但要小心可能會發生某些法律糾紛，而解決之道在於年初就將所有細節理順。更暗示他們今年桃花運會特別旺，愛情可能從很多未曾想過的角度悄悄降臨。對於還沒有穩定對象的成員，今年可能是上下起伏的一年。

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記者：曾樂詩