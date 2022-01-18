【2022展望】瑞士盈豐資產管理：美首次加息後1年內股市錄正回報　美股大調整是買入機會

▲ 圖左起為瑞士盈豐資產管理投資管理副總監趙國江、中國基金經理李思卉

美國今年加息4次已成市場共識，瑞士盈豐資產管理則傾向今年加息3次。瑞士盈豐資產管理投資管理副總監趙國江表示，根據過去9次加息周期，首次加息後6至12個月股市平均計會錄得正回報，但同一時間波幅會加大，隨美股上升多時，未來股市會在高位震盪合理，並對5至8%的回調不會驚訝，認為過去市場或低估了美股的升浪，錯過了買入點，若美股出現大調整反是買入機會。

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受惠經濟增長維持高水平，瑞士盈豐對股市維持「超配」，但儲局將貨幣政策正常化，預期股市波動會較過去兩年大。該行尤其是日本及美國，趙國江指，日股被投資者忽略，去年亦多資金淨賣出，但他指出，過去10年日企更重視股東回報，而且日股多與出口相關的公司，在日圓進一步走弱預期下，反為該等公司帶來正面刺激。

近期配置減持了中小型股

在企業盈利正常化下，該行預期今年美股盈利增長介乎5%至10%，趙國江提到，美國科技及醫療企業具領先地位，該行過去均「超配」美股，但今年隨盈利增長低於增幅低於其他發達市場，而且歐股成份股以能源及銀行佔比較高，若今年加息較進取，價值股會受惠，歐股跑贏美股的機率為五年來最大，因此，該行今年會積極考慮調低美股「超配」的觀點。

實際操作上，他透露，近期減持了中小型股，當美國進入加息周期，中小型股份由於資產負債表較差，應付銀根收緊時或不及大型股，故今年較為看好大型股。

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建議加配中國股市

中國股市方面，瑞士盈豐資產管理中國基金經理李思卉表示對其謹慎樂觀，由於中國經濟處於恢復狀態，加上貨幣政策支持下，建議今年可增加中國市場的配置。年初以來A股出現技術性調整，該行增持了新能及先進製造相關的A股，港股方面亦將配置調至新能源方面。

李思卉指，現看好A股多於H股，中國降息對內銀業績有影響，同時，互聯網的盈利上未看到上修空間，料港股會在區間震盪。

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