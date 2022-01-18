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【電子商務】調查：新加坡高成長領域人才需求不斷增加 電商業空缺增加85％

理財智慧 15:15 2022/01/18

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據新加坡聯合早報報導，新加坡勞動力發展局表示，過去一年，高成長領域人才需求不斷增加，在「職業前程配對網站（My Careers Future）」當中，電子商務和資信通訊相關行業職位空缺由2020年11月的約5,500個增加至2021年11月的逾1萬個，年增近85％。

新加坡人力部去年12月發表的職位空缺報告顯示，去年9月資信通訊業職缺達8,400個，較前年底4,900個增加3,500個；金融暨保險服務業職缺則有7,400個，較前年底3,700個成長一倍；專業服務業職缺亦從前年底3,400個增加至去年9月的8,400個。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

新加坡去年第三季勞動市場報告亦顯示，職缺數量連續五季增加，上升至98,700個，成歷史新高，其中約38％來自工作准證員工人數驟減的行業，例如製造業和建築業等；另30％則來自金融服務、資訊通信、專業服務和衛生暨社會服務等高成長行業，與勞動密集型產業工作性質不同，相關職缺包括軟體、網路暨多媒體開發、系統分析、數據分析和網路安全等專業人才。

【不一樣兼職】漁護署招聘犬隻訓練師　時薪439元　入職要咩條件？ 【下一頁

入職條件：

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責任編輯：龍紀瑩

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