【C.E.O.財策精英】宏利高級分組經理邱文慶　挑戰成為保險強人 不忘初衷建立精英團隊

很多人認為待在同一行業十年以上便很難轉職,其實只取決於你有多大的決心。宏利高級分組經理邱文慶(Joe)在零售業前綫打拼了18年,直到數年前重遇識於微時的宏利高級分行經理徐嘉發(Jacky),閒談間聊起保險行業,Joe聽後大感興趣,除了因為女兒的出生令他希望轉換一份較自由和回報高的職業外,亦想事業可更上一層樓,便決心隨他加入宏利。Joe於2018年12月透過「宏利C.E.O.計劃」成為財富管理經理後,短短半年間便奪得同期C.E.O.計劃新人中的「最高保單數目大奬」,三年來亦未曾間斷達致業界國際精英指標的百萬圓桌會會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table),成功在第二事業路上寫下亮麗的新一頁。



跳出舊有框架 靠堅毅實現 MDRT



Jacky大讚Joe的管理能力很好,而且非常勤力和務實,亦樂意提攜後輩,總是無保留地分享自身的經驗,故一早看好他,想不到他入行不久,其銷售成績已令人喜出望外,更已連續三年達到MDRT資格,晉身為團隊中的精英分子。



由於Joe不欲像以往當銷售員般「跑數」,所以Jacky亦從不會向他「捽數」,反而希望Joe利用自身的管理能力,投放更多時間在人事招聘上。Joe續說︰「正如Jacky所說,我認為自己從事零售行業已久,不想重蹈覆轍,只會盲目地追求業績。後來,我發現自己由經驗不足到完成MDRT要求,原來可供其他同事作借鏡,解決一些他們的疑難,因此便決定以MDRT為目標,親身領略當中的成功心得,希望達成後能將經驗傳授給新人。」

▲ Jacky(右)大讚 Joe非常勤力和務實,亦樂意提攜後輩,成功推動了團隊的生產力和進步。

逆境求變 提升效率增客戶信任



雖然疫情期間令Joe難以與客戶見面,他卻危中尋機:「其實變則通,以往我們會帶同計劃書外出傾談生意,但現時會與客戶以電子計劃書、網上會議、電話等方式取代,向客戶講解各種保險資訊,直到簽約時才相約面談,作最後的講解,反而更有效率。」Joe回想起初入行時,也是靠朋友、舊同事的幫忙。「由於我在上一份工作待了18年之久,因此即使轉行,熟人都了解我的決心,對我有信任。到第二、三年開始,他們更會轉介身邊有需要的朋友、家人給我。」



C.E.O. 計劃遇好導師 調整心態助突破



表現優秀的Joe已是第二次接受傳媒專訪,得到表揚。Joe認為宏利C.E.O.計劃對他有很大的幫助:「很感謝公司及C.E.O.計劃投放大量資源在我們身上,令我們得到這些難能可貴的上報機會,又或參與在港交所舉行的頒獎典禮,在重視我們之餘,亦助我們開闊眼界。此外,C.E.O.計劃的培訓課程相當完善,而且有一對一的導師,他們會在我碰壁時幫助我調整心態,並提供不同的方案和處理方法,傳授寶貴的經驗給我,改變了我以往『一人之下,萬人之上』的處事方式。」



Joe回憶最初首半年,因為生意漸上軌道,因此曾給予自己要做出最好成績的目標,但卻遇上全部打出的電話也被回絕,才發現不是所有事也能照自己的意願進行,後來幸得導師的幫助,調整心態,很快便振作重新出發,成為更好的自己。



永不言敗 把握每個成功機會



Joe認為保險業與零售業的理念和方針大致上也相同,同樣是鼓勵和教導新人發展:「唯一不同的是,我們的關係不是上司與下屬,因為大家也是自僱人士,所以溝通時會以平等的方式聊天。例如我會分享家庭一直是我追求事業突破的動力,加上好勝心很強,所以『Never Say Never』(不輕言放棄)是我的座右銘,我從不輕易放棄任何機會。有時候,從不同新同事身上,我可能會看到不同的處世態度而有所得着,成員間是教學相長的關係,渴望共同進步是最好的團隊氛圍。」



於新一年,Joe的目標是要達成COT資格(Court of the Table),於他而言收入只是其次,最重要是如何幫助團隊其他同事獲得好成績。「過去我以身作則,以交出MDRT成績來鼓勵同事,三年後的我不應再原地踏步,因此希望挑戰自己,追求MDRT三倍業績要求的COT資格,展現出一個勤奮、專業的保險從業員形象。」

▲ 因為女兒出生的契機,令Joe決心轉換一份較自由和回報高的職業,並希望事業可更上一層樓,令自己的人生更豐盛。

(特約)