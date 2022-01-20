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【C.E.O.財策精英】宏利高級分組經理邱文慶　挑戰成為保險強人 不忘初衷建立精英團隊

iMoney智富 00:00 2022/01/20

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很多人認為待在同一行業十年以上便很難轉職，其實只取決於你有多大的決心。宏利高級分組經理邱文慶（Joe）在零售業前綫打拼了18年，直到數年前重遇識於微時的宏利高級分行經理徐嘉發（Jacky），閒談間聊起保險行業，Joe聽後大感興趣，除了因為女兒的出生令他希望轉換一份較自由和回報高的職業外，亦想事業可更上一層樓，便決心隨他加入宏利。Joe於2018年12月透過「宏利C.E.O.計劃」成為財富管理經理後，短短半年間便奪得同期C.E.O.計劃新人中的「最高保單數目大奬」，三年來亦未曾間斷達致業界國際精英指標的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），成功在第二事業路上寫下亮麗的新一頁。

跳出舊有框架　靠堅毅實現 MDRT

Jacky大讚Joe的管理能力很好，而且非常勤力和務實，亦樂意提攜後輩，總是無保留地分享自身的經驗，故一早看好他，想不到他入行不久，其銷售成績已令人喜出望外，更已連續三年達到MDRT資格，晉身為團隊中的精英分子。

由於Joe不欲像以往當銷售員般「跑數」，所以Jacky亦從不會向他「捽數」，反而希望Joe利用自身的管理能力，投放更多時間在人事招聘上。Joe續說︰「正如Jacky所說，我認為自己從事零售行業已久，不想重蹈覆轍，只會盲目地追求業績。後來，我發現自己由經驗不足到完成MDRT要求，原來可供其他同事作借鏡，解決一些他們的疑難，因此便決定以MDRT為目標，親身領略當中的成功心得，希望達成後能將經驗傳授給新人。」 

Jacky（右）大讚 Joe非常勤力和務實，亦樂意提攜後輩，成功推動了團隊的生產力和進步。

逆境求變　提升效率增客戶信任

雖然疫情期間令Joe難以與客戶見面，他卻危中尋機：「其實變則通，以往我們會帶同計劃書外出傾談生意，但現時會與客戶以電子計劃書、網上會議、電話等方式取代，向客戶講解各種保險資訊，直到簽約時才相約面談，作最後的講解，反而更有效率。」Joe回想起初入行時，也是靠朋友、舊同事的幫忙。「由於我在上一份工作待了18年之久，因此即使轉行，熟人都了解我的決心，對我有信任。到第二、三年開始，他們更會轉介身邊有需要的朋友、家人給我。」

C.E.O. 計劃遇好導師　調整心態助突破

表現優秀的Joe已是第二次接受傳媒專訪，得到表揚。Joe認為宏利C.E.O.計劃對他有很大的幫助：「很感謝公司及C.E.O.計劃投放大量資源在我們身上，令我們得到這些難能可貴的上報機會，又或參與在港交所舉行的頒獎典禮，在重視我們之餘，亦助我們開闊眼界。此外，C.E.O.計劃的培訓課程相當完善，而且有一對一的導師，他們會在我碰壁時幫助我調整心態，並提供不同的方案和處理方法，傳授寶貴的經驗給我，改變了我以往『一人之下，萬人之上』的處事方式。」

Joe回憶最初首半年，因為生意漸上軌道，因此曾給予自己要做出最好成績的目標，但卻遇上全部打出的電話也被回絕，才發現不是所有事也能照自己的意願進行，後來幸得導師的幫助，調整心態，很快便振作重新出發，成為更好的自己。

永不言敗　把握每個成功機會

Joe認為保險業與零售業的理念和方針大致上也相同，同樣是鼓勵和教導新人發展：「唯一不同的是，我們的關係不是上司與下屬，因為大家也是自僱人士，所以溝通時會以平等的方式聊天。例如我會分享家庭一直是我追求事業突破的動力，加上好勝心很強，所以『Never Say Never』（不輕言放棄）是我的座右銘，我從不輕易放棄任何機會。有時候，從不同新同事身上，我可能會看到不同的處世態度而有所得着，成員間是教學相長的關係，渴望共同進步是最好的團隊氛圍。」

於新一年，Joe的目標是要達成COT資格（Court of the Table），於他而言收入只是其次，最重要是如何幫助團隊其他同事獲得好成績。「過去我以身作則，以交出MDRT成績來鼓勵同事，三年後的我不應再原地踏步，因此希望挑戰自己，追求MDRT三倍業績要求的COT資格，展現出一個勤奮、專業的保險從業員形象。」 

因為女兒出生的契機，令Joe決心轉換一份較自由和回報高的職業，並希望事業可更上一層樓，令自己的人生更豐盛。

(特約)

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