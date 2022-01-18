▲ 【外賣商機】物流初創ZEEK推快電商平台ZeekStore 獲恒基系超市UNY、扒房Outback等進駐

本港疫情反覆，去年起政府多次調整涉及禁堂食等社交距離措施，雖然影響餐廳堂食生現，但也催生飲食業及零售店的電商需求，初創企業Zeek 趁機拓電商，宣布開設快電商平台 ZeekStore，用戶可選購食物及購買生活百貨，而商戶可以較低成本建立快電商外賣平台，Zeek 則負責提供跨地區配送。

Zeek 稱，餐飲及生活零售商戶可透過電商方案 Zeek Solutions，快速搭建自家品牌網上平台，Zeek 會負責跨地區智能配送團隊及大數據分析服務，而且相關交易費用便宜，商家更可透過客戶下單數據， 有助策略性規劃未來市場推廣活動，增加成本效益。

Zeek Store 現時獲近半百不同類型的商家進駐，包括 Delifrance、扒房Outback、The Night Market、 西餐廳Dan Ryan’s 及恒基發展 （00097） 旗下超市UNY/ APITA 等，Zeek 稱，3月31日前成為ZeekSolutions新客戶及於ZeekStore開設網店，商戶首兩個月的平台交易費用低至2%。

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記者：李哲毅