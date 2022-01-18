  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外賣商機】物流初創ZEEK推快電商平台ZeekStore　獲恒基系超市UNY、扒房Outback等進駐

Hot Talk 16:21 2022/01/18

分享：

【外賣商機】物流初創ZEEK推快電商平台ZeekStore　獲恒基系超市UNY、扒房Outback等進駐

本港疫情反覆，去年起政府多次調整涉及禁堂食等社交距離措施，雖然影響餐廳堂食生現，但也催生飲食業及零售店的電商需求，初創企業Zeek 趁機拓電商，宣布開設快電商平台 ZeekStore，用戶可選購食物及購買生活百貨，而商戶可以較低成本建立快電商外賣平台，Zeek 則負責提供跨地區配送。

Zeek 稱，餐飲及生活零售商戶可透過電商方案 Zeek Solutions，快速搭建自家品牌網上平台，Zeek 會負責跨地區智能配送團隊及大數據分析服務，而且相關交易費用便宜，商家更可透過客戶下單數據， 有助策略性規劃未來市場推廣活動，增加成本效益。

Zeek Store 現時獲近半百不同類型的商家進駐，包括 Delifrance、扒房Outback、The Night Market、 西餐廳Dan Ryan’s 及恒基發展 （00097） 旗下超市UNY/ APITA 等，Zeek 稱，3月31日前成為ZeekSolutions新客戶及於ZeekStore開設網店，商戶首兩個月的平台交易費用低至2%。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

相關文章：

【都爹利會館】佳民集團認購物流初創 Zeek 可轉換股債券　後者估值突破7億元

記者：李哲毅

港股 恒基發展（00097）

上一篇文章

【2022展望】瑞士盈豐資產管理：美首次加息後1年內股市錄正回報　美股大調整是買入機會

下一篇文章

【港股市況】恒生指數跌105點　騰訊跌逾2%滙豐跌0.8%　內房股、電力股造好（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【港股市況】恒生指數跌105點　騰訊跌逾2%滙豐跌0.8%　內房股、電力股造好（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌105點　騰訊跌逾2%滙豐跌0.8%　內房股、電力股造好（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款