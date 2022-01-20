【理財智慧】保單都可以當年金駛？一文了解保單逆按揭

最近到了交稅季節，不少保險公司積極推廣「退稅三寶」（即年金、自願醫保、強積金自願性供款）。但香港同時有「退休三寶」，分別為安老按揭、香港年金、保單逆按，其實三者的運作形式都類似，主要向香港按揭證券公司抵押有價值的資產 (金錢、房屋或保單） 並每月取得現金回報 （年金），本文會略作介紹保單逆按和是否值得申請。

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保單逆按

保單逆按是由香港政府全資擁有的香港按揭證券公司在2019年推出，情況與之前介紹的樓宇逆按揭類似，只是今次是以保單作為抵押向銀行申請借貸，但只限已繳清保費的人壽保單，例如一份具投資成份的投資相連保險即使已經繳清，也不能申請逆按揭。同時，申請人需要為受保人和保單持有人、於香港經營保險業務的保險公司保單和保單沒有任何抵押。

年齡限制

由於是一項退休的安排，因此只限60歲或以上的人士、持有香港身分證和沒有任何破產安排的人士才可以申請。

如何取錢

提取的安排與年金類似，申請人可以定期（以10、15、20年為單位）或終身每月收取「利息」直到壽險保單到期日。但如果申請人有特別需要，可以向銀行申請要求申請一筆過取出貸款、或者如果在收息期間需要一肇的費用也可以向銀行申請。以下的圖表顯示了一份身故達2,000,000元的保單，可以定期或終身可取的年金。

身故安排

與樓宇逆按揭的安排類似，都以有價值的資產作為抵押。如果申請人在保單逆按期間不幸身故，便會根據人壽保單條款獲得身故賠償。由於該保單在申請的時候已經按揭於銀行，身故賠償會首先用作償還銀行的欠款 ( 由於逆按揭是向銀行申請貸款，因此需要還款)。如果有盈餘，便會退還給遺產繼承人；如果有不敷，則由按揭公司承擔。

是否值得申請

首先要了解逆按揭是一項借貸而非理財產品，不論是以保單或樓宇的形式作抵押，只是以「值錢」的資產向銀行申請年金。從上面例子可見，以十年或二十年計，申請人所收到的款項為最多為身故賠償的三成，因此如果真的需要申請的話，應該以終身申領較划算（最重要身體健康）。

同時，逆按揭期間無需要歸還任何本金和利息，但期間借貸一直以複利息滾存，只是廷後償還貸款，但由於以複利息去計算，還款日時加上利息一定超過已經提取的金額。因此他日申請人不幸身故，變相是蝕食了繼承人的利益。但如果申請人本身的財產不會有人承繼的話，逆按揭是值得考慮申請。

投資者也可以考慮以購買一份可以轉換和具儲蓄功能的人壽保險以達到類似的效用，現時不少具儲蓄成份的人壽保單，在一定滾存期後便可以每年提取部分利息，每年為保單的5-6%左右，當然也取決於非保證回報，期間保單價值也持續上升。同時，現時的人壽保單已提供轉名的功能，受保人可以轉名、以致保單可以一直傳給下一代，繼續享有年金回報。

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記者：陳佳恩