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【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場　CEO：為贏新一代歡心

科技 17:00 2022/01/18

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元宇宙（Metaverse）掀起熱潮，各大企業紛紛涉足。美國名牌服裝品牌Ralph Lauren日前也宣布進軍元宇宙，推出虛擬服裝既商店。Ralph Lauren行政總裁（CEO）Patrice Louvet昨（17日）於全美零售聯合會（National Retail Federation）的年度會議上也表示，該企積極探索元宇宙市場，盼能藉此吸引年輕一代消費者。

Patrice Louvet在會議上指出，Ralph Lauren現時的營商的策略，是贏得新一代歡心。而新一代正積極參與元宇宙，所以該企也希望涉足元宇宙，以吸引這群消費者。他還指出Ralph Lauren的願景與元宇宙有很多相似的地方，「因爲Ralph Lauren不只是一間時裝公司，而是從事『夢想事業』。」

【元宇宙】沃爾瑪擬進軍元宇宙　創自家虛擬貨幣、NFT　

他亦提及，客戶目前已經能在元宇宙，購買Ralph Lauren虛擬服裝，或在位於美國麥迪遜大道（Madison Avenue）的店鋪中，進行虛擬參觀，甚至享用虛擬咖啡。他表示，該企正考慮應否在虛擬世界上購買房地產。

再者，Ralph Lauren也加入了元宇宙平台Zepeto和遊戲網站Roblox，消費者可以為自己的虛擬角色換上Ralph Lauren服裝。在僅僅數周，Ralph Lauren在Zepeto上架的衣服，就售出超過10萬件，可見商機無限。

事實上，愈來愈多企業正在涉足虛擬世界，包括Nike收購虛擬運動鞋公司RTFKT，沃爾瑪（Walmart）申請數個與虛擬商品相關的商標，並提供NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token），而奢侈品牌如Ralph Lauren和Gucci也推出了虛擬體驗。據悉，Ralph Lauren現階段尚未出售NFT，但正在研究如何運用NFT去提升其品牌知名度。

【Meta Watch】Meta可拆式屏幕智能手錶　預計年內推出？

【元宇宙】日本NTT DoCoMo展示元宇宙技術　虛擬人物表情多多

責任編輯：吳嘉雯

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