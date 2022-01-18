【大行報告】 摩通首予快手「增持」評級 並列為今年科網板塊首選股

摩通發表研究報告，首予快手（01024）「增持」評級，目標價120元。該行相信，快手未來數季將踏入盈測向上修訂周期，料推動今年股價上行。快手股價今早（18日）高開2%後無以為繼，一度低見84.65元，最多跌2.9%，收報85.55元，跌1.8%，成交額19.5億元。

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該行指，快手股價自去年2月中高位累跌79%，主要因其季績表現令市場失望，並下調盈利預測，但相信今年未來數季踏入盈測向上修訂周期，而該行予其去年末季及今年經調整每股盈測，分別較市場高31%及8%。該行更指，快手是今年內地科網板塊中最佳逆勢而上的股份，並建議投資者在季績公布前收集股份。

大行予快手投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧