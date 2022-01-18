【世一巨鑽】世上最大555.55卡切割黑鑽將拍賣　蘇富比接受買家以加密貨幣付款

曾於2006年被列入健力士世界記錄大全最大切割鑽石——黑鑽「謎團」（The Enigma），於在杜拜首次公開展示。同時，「謎團」正尋找新主人，拍賣行蘇富比在是次交易中，亦接受買家以加密貨幣付款。

「謎團」為一顆555.55卡的黑鑽，蘇富比表示，這顆鑽石的獨特設計靈感來自法蒂瑪之手（Hamsa），西亞以及北非地區常見的一種掌型護身符，鑽石的555.55卡和55面切工，皆顯示這顆寶石與數字5的關聯性。

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蘇富比杜拜珠寶專家Sophie Stevens相信，「謎團」是26億年前一顆隕石或小行星撞擊地球時，發生化學氣相沉積現象所形成，或本身就來自外太空。

據美聯社報導，蘇富比估計這顆擁有55個刻面的鑽石，預計售價在410萬至680萬美元之間。去年7月，香港買家以加密貨幣付款，在拍賣會上成功購得一顆101.38卡、價值1,230萬美元的鑽石，之後將接受鑽石的加密貨幣。而是次拍賣接受的加密貨幣包括比特幣、以太坊和穩定幣，同時仍接受以傳統貨幣付款。

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截至目前，拍賣會上的最貴的鑽石依次是7220萬美元的「粉紅之星」（The Pink Star）、5760萬美元的「奧本海默之藍」（The Oppenheimer Blue）和5000萬美元的「粉紅遺產」（The Pink Legacy）的 。

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