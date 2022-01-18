林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推

Omicron變種病毒傳播力強，疫情未完全受控，近日市民也更積極接種疫苗。行政長官林鄭月娥周二（18日）早上會見傳媒時表示，新一輪社交距離措施於農曆大年初四結束後，政府會審視情況，決定是否提早實施原定下月24日開始的疫苗氣泡安排，讓受影響處所提早復業，同時恢復食肆晚市堂食。

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林鄭月娥指，近日市民接種新冠疫苗的意欲增強。以昨日為例，首劑接種量近18,000劑，整體接種量更逾40,000劑。她估計，若每日接種首劑疫苗的人數達20,000人，香港下月24日便會有逾80%甚至接近90%市民符合疫苗氣泡的要求。

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她又指，長者的疫苗接種率也正在提升，70至79歲人士的接種率達55.39%，80歲及以上人士的接種率也攀至27%。林鄭月娥續稱，本地疫情仍存風險，市民應盡快接種新冠疫苗。



社會福利署周一（17日）晚上也宣佈，由下月24日起，所有安老院和殘疾人士院舍均推行「疫苗氣泡」。屆時所有由安老院、殘疾人士院舍，以及附設於安老院或殘疾人士院舍處所的日間服務單位僱用並於院舍處所值勤，或通過與院舍或上述單位訂立外聘服務合約向住客或使用者提供服務的人士，須已最少接種第一劑新冠疫苗，才可在相關處所值勤或提供服務，持有效醫生證明書除外。

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只接種第一劑新冠疫苗的院舍員工仍須在該接種日起計的八周內完成新冠疫苗接種，才可繼續值勤或提供服務。現行有關政府為院舍員工因應強制檢測的規定而豁免其於社區檢測中心、流動採樣站或臨時檢測中心檢測費用的安排，仍會維持不變。

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記者：陳詠妍