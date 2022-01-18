【加密貨幣】Crypto.com黑客事件據指損失4,836枚以太幣 相當於1.2億港元

加密貨幣交易平台Crypto.com，於本周一（1月17日）某些帳戶出現「未經授權活動」而暫停了所有提款14小時，該公司行政總裁Kris Marszalek表示，所有用戶的資產仍然安全，團隊亦已經因應事件加強平台基建，用戶會被要求重新登入並啟動雙重認證，他並承諾會在內部調查結束後公開報告。

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不過，根據區塊鏈安全及數據分析公司PeckShield的說法，這是一宗黑客攻擊事件，Crypto.com在事件共損失了4,836以太幣，數目相當於1.2億港元，被竊取的資產已被轉移至混幣平台Tornado Cash，在事件中受影響用戶數目超過282名。

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去年9月，Crypto.com將虛擬資產的保險範圍提升至7.5億美元（約58.5億港元）。新的保險政策已於去年9月6日生效，該計劃是業內規模最大的保險計劃之一。

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責任編輯：嚴浩文