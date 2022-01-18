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【三星芯片】三星自研芯片Exynos 2200登場　首度引入光線追蹤圖像處理功能

科技 16:05 2022/01/18

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三星芯片Exynos 2200終於正式登場。

三星（Samsung）原預計在上周舉行發布會，推出全新的三星芯片Exynos 2200，惟計畫趕不上變化，延後整整一周後，三星芯片Exynos 2200終於正式登場。新芯片除了採用ARMv9 的全新架構外，更結合AMD的RDNA 2 GPU技術，首度引入光線追蹤圖像處理能力。

【筆記型電腦】進軍元宇宙　MSI全新「Meta-Ready」系列筆記型電腦攻港

【AI芯片】內存、數據計算合二為一　三星研世上首款MRAM內存內計算芯片

全新登場的三星Exynos 2200以4nm EUV製程打造，採用ARMv9架構，搭載3級制的CPU，由一個高效Arm Cortex-X2核心，搭配三個Cortex-A710大核心和4個Cortex-A510低耗核心組成。三星Exynos 2200同時搭載Xclipse 920 GPU，是首款支援硬件光線追蹤的行動處理器，提供高傳真繪圖功能。

另外，Exynos 2200整合了Sub-6Ghz以及mmWave的5G網絡，並且支援 EN-DC技術，可混合使用4G與5G NG網路，速度最高可達10Gbps。至於影像方面，ISP會支援最高2億像素的超高畫質相機，估計就是對應三星去年發表的ISOCELL HP1 CMOS。同時支援4K HDR 錄影，具備多格式解碼器，能錄製最高4K/120fps 或8K/30fps 影片，或解碼4K/240fps或8K/60fps。

而三星通常會在Galaxy旗艦手機，率先安裝自家的Exynos處理器，未知接下來即將登場的Galaxy S22系列，又會否搭載Exynos 2200呢？

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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