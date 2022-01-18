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【新冠疫苗】莫德納正研發「新冠+流感+RSV」三合一疫苗、目標明年底前推出　Omicron疫苗將進入臨床階段

股市 15:49 2022/01/18

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【新冠疫苗】莫德納正研發「新冠+流感+RSV」三合一疫苗、目標明年底前推出　Omicron疫苗將進入臨床階段

有外媒指，美國藥廠Moderna（莫德納）（美：MRNA）首席執行官Stephane Bancel稱，公司正研發一款三合一疫苗，可同時預防新冠肺炎、流感、呼吸道融合病毒（RSV），目標三合一疫苗2023年冬季之前上市。Bancel又透露，Moderna針對新冠肺炎變種病毒Omicron的疫苗將在未來幾周內進入臨床實驗階段，預計能夠在3月左右與監管機構分享數據，以制定下一步措施。

莫德納上調全年疫苗銷售目標至1443億港元　今年可提供30億劑加強劑，看【下一頁】

Bancel稱，考慮到人們不願意每年冬天要打兩至三種疫苗，以及合規性等問題，Moderna的目標是每年只需一劑加強針，最佳情況是三合一疫苗能在2023年秋天開打。

此前，Bancel曾表示，人們或需要在2022年秋季進行第四針新冠疫苗，認為人們接種加強針後數個月，功效可能會下降，然而加強針說法遭到一些疾病專家的懷疑，包括是否應該提供額外劑量，以及在多大程度上可以提供額外的劑量，歐盟藥物監管機構均對第四次加強劑量的必要性表示懷疑。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

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【新冠疫苗】輝瑞：針對變種病毒Omicron疫苗將於3月準備就緒　現時已開始生產

記者：李哲毅

美股 Moderna（美：MRNA） 疫苗

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