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美團夥拍星巴克 拓展內地外賣業務

股樓投資 16:35 2022/01/18

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美國連鎖咖啡品牌星巴克(美：SBUX)宣布，和全國最大外賣平台營運商美團(03690)建立合作關係。中國客戶可以通過美團的應用平台訂購外賣咖啡。兩家公司還將推出一項服務，美團用戶可以在星巴克門店進行私人定製，品嘗咖啡並學習咖啡製作。美團全日收報215.8元跌0.3%。

【2022年部署】招銀國際予恒指今年目標28400點 選出14隻行業首選股   詳情請看【下一頁

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星巴克稱，將利用美團的「超級商店」功能，至今年底，星巴克旗下每家門店都將在美團平台上擁有自己專有的頁面，顧客可通過頁面預訂食品配送服務或查看當地活動。

【券商點睇】招行盈利能力保持優異 龍頭溢價可持續   詳情請看【下一頁

這並非星巴克首次和內地大型科企合作。2018年至今，星巴克一直使用阿里巴巴（09988）旗下外送平台餓了麼作為獨家配送合作夥伴，有傳雙方的獨家合作已於去年底到期。除了美團，星巴克亦傳曾和內地物流巨頭順豐控股（深：002352）洽談合作。

資料顯示，星巴克在200多個中國城市開設了5,360家門店，中國是其僅次於美國的第二大市場。

同場加映  【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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撰文 : 李尚毅

美團－W（03690） 港股

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