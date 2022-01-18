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【網購平台】助商家疫下拓客源 Zeek推一站式快電商平台ZeekStore

理財智慧 16:44 2022/01/18

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受疫情影響，Zeek推出一站式快電商平台ZeekStore，有近半百不同類型的商家進駐，並提供餐飲及生活百貨等服務，同時，平台聯同多問商家提供不同的限定訂餐優惠，讓港人渡過禁止晚市堂食的時段。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

平台會幫助商家以低成本建立快電商外賣平台，及提供一站式跨地區智能配送，幫助商戶擴闊顧客群；Zeek行政總裁趙家祺表示：「我們相信疫情既是大家面對的挑戰，亦是機遇，透過ZeekStore一站式快電商平台，協助中小企把握機遇加快轉型，同時為市民帶來方便，我們會與港人一齊迎難而上，攜手共同抗疫。」

【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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責任編輯：潘曉豐

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