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【職場奇聞】法國男嫌返工「太得閒」而患病　控告舊東家要求賠償36萬歐元

環球政經 17:58 2022/01/18

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法國一名男子Frédéric Desnard於2016年，因為工作「太得閒」，被邊緣化因而患上心理疾病，繼而控告前東家Interparfums，要求對方賠償36萬歐元。法院去年判公司賠償4萬元，Interparfums不服上訴，近日終有定論。法院認為該公司將Desnard投閒置散，無疑構成精神損害的一種，但維持原判，Desnard獲4萬歐元賠償。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

綜合外媒報道，Desnard在香水製造商Interparfums任職經理，早年因為得失大客而被公司投閒置散，每日只需要工作20至40分鐘。他指自己在4年間可有可無的工作內容，而感到沮喪和羞愧，形容那段時光就似是「下地獄」。Desnard指自己更因工作問題，引致駕駛時癲癇發作，後來請了連續7個月病假，公司以長期缺勤為由於2014年解僱他。Desnard的律師Victor Billebault強調，工作被投閒置散與健康狀況惡化之間有一定關聯。

【不一樣兼職】漁護署招聘犬隻訓練師 時薪439元 入職要咩條件？【見下頁

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而公司Interparfums的律師則指出，Desnard在4年期間從未提過自己感到無聊，並說「如果這些年來他真的無事可做，他為什麼不提呢？」雖然該公司辯稱 Desnard 在任職期間從未投訴過，但法院同意「太得閒」的確會對員工構成心理負擔，上訴法院維持原判，Desnard獲賠共4萬歐元，包括到精神騷擾5,000歐元，以及無效解僱3.5萬歐元。

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撰文 : 陳楚琨

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