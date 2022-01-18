【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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00:40 今日市況

10:00 (02130) 嘉泓物流 盈喜

14:06 (01799) 新特能源 盈喜

22:30 (01772) 贛鋒鋰業

26:50 (03132) 三星環球半導體ETF

27:47 (03119) GX亞洲半導體

29:15 (00005) 滙豐控股

31:20 (03143) 華夏香港銀行股ETF

35:00 (03110) GX恆生高股息率

35:53 (03187) 三星高息房託

36:10 Q&A

36:20 (01801) 信達生物

38:10 (09926) 康方生物－B

40:05 (00853) 微創醫療

44:23 (00291) 華潤啤酒

49:05 (02382) 舜宇光學

50:20 (00268) 金蝶國際

51:30 (09988) 阿里巴巴－SW

53:30 (00382) 中匯集團

54:30 (02343) 太平洋航運

55:50 (03996) 中國能源建設

56:48 (06680) 金力永磁

59:15 (09999) 網易－S



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