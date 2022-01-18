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長沙灣映築加推35伙　兩房折實636.7萬入場

股樓投資 15:39 2022/01/18

分享：

由恒地及市建局合作發展的長沙灣映築加推新一張價單，共涉35伙。

新一批35伙全數為兩房間隔，實用面積介乎322至323平方呎，價單售價由670.2萬至797.5萬元，價單呎價20,814至24,690元。以最高折扣率5%計，整批折實售價由636.69萬至757.62萬元，折實呎價則由19,773至23,456元，平均呎價21,798元。今批入場單位為7樓M室，實用面積322平方呎，折實價636.69萬元，折實呎價為19,773元。

映築322呎兩房示範單位

    點擊圖片放大
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同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

映築首張價單公布 兩房折實最平621.2萬起 恒地︰開價克制 加推或提價5%【下一頁

市場消息指，映築收票三天已收逾1,460票，以已推出的兩批單位計，超額約13倍。發展商指，項目或於開售前再加推，最快本周末首輪開售。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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撰文 : 謝昕蕎

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