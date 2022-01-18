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映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場

股樓投資 15:15 2022/01/18

分享：

由恒地及市建局合作發展的長沙灣映築，於兩個半小時內連環加推第2及第3號價單，共涉70伙。

映築價單第2號︰

據價單第2號顯示，整批共35伙，全數為兩房間隔，實用面積介乎322至323平方呎，價單售價由670.2萬至797.5萬元，價單呎價20,814至24,690元。以最高折扣率5%計，整批折實售價由636.69萬至757.62萬元，折實呎價則由19,773至23,456元，平均呎價21,798元。今批入場單位為7樓M室，實用面積322平方呎，折實價636.69萬元，折實呎價為19,773元。

映築價單第3號︰

發展商同日再加推映築價單第3號。價單第3號涉及35伙兩房單位，實用面積由322至323平方呎。整批價單售價由719.3萬至805.3元，價單呎價則由22,269至24,932元；扣除最高折扣後，折實價683.33萬元起，至765.03萬元，而折實呎價則由21,156至23,685元，平均呎價為22,216元。

映築322呎兩房示範單位

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同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

映築首張價單公布 兩房折實最平621.2萬起 恒地︰開價克制 加推或提價5%【下一頁

發展商同時上載首份銷售安排，定於本周六（22日）起首輪銷售136伙，涉及價單第1號至第3號中所有由恒地負責銷售的單位。首輪銷售推出122伙兩房及14伙兩房連儲物房單位，實用面積由322至377平方呎不等。市場消息指，映築自開始收票起，3日內累收逾1,460票，以首批136伙已，超額近10倍。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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撰文 : 謝昕蕎

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