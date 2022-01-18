【ET講股通】孫運喜：夾擊（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早先升後回，早段升逾百點後調頭下跌，半日跌34點，報24183點，午後跌幅擴大至近200點，滙豐 （00005） 破頂後跌1%，騰訊 （00700） 跌逾1%，電力股逆市齊升，華潤電力 （00836） 、中國電力 （02380） 升約半成，港股後市如何？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 濠賭股、科技股回軟

內房股造好、油股靠穩

03：48 - 夾擊一：物價、油價上升 通脹憂慮升溫

07：07 - 夾擊二：債息上衝 加息憂慮進一步升溫

09：20 - 預計恒指會持續回軟

10：06 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢怎分析？是回試後抽抑或會再回落至421元？未有貨可買入？

15：00 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 現價可入？

18：12 - 觀眾問股：三星半導體 （03132） 點睇？未有貨甚麼價位可買入？

20：08 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 走勢如何？未有貨可甚麼價位買入？

23：45 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 14.5元有貨點睇？目標價看多少？

25：42 - 觀眾問股：中聯重科 （01157） 5.3元有貨點睇？目標價看多少？

28：13 - 觀眾問股：吉利 （00175） 19.26元有貨止蝕價定多少？

30：55 - 觀眾問股：中興通訊 （00763） 22.65元有貨點睇？

33：29 - 觀眾問股：長和 （00001） 52.5元買入 上望看多少？

36：12 - 港股收市市況速報

37：00 - 恒指技術走勢分析：下望支持位23800點

37：34 - 潛力股推介：中國鐵建 （01186）

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恒指全日收報24112點，跌105點，主板成交1,123億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股一度下試24000關，金沙中國 （01928） 回軟2.9%，石藥 （01093） 跌3.2%，騰訊 （00700） 跌2.7%，阿里巴巴 （09988） 跌1.6%。猶幸內房股爭氣，碧桂園 （02007） 升4.9%，中海外 （00688） 升1.8%，油股亦造好。

展望後市，港股受兩方面夾擊，形勢麻煩。

首先，美國最新通脹高達7%，創39年高。布蘭特期油突破80美元，令通脹壓力升溫，主因產油國供應未如預期，以及也門武裝份子襲擊阿聯酋石油設施。

其次，聯儲局下調議息，今年加息4次已成市場共識，而且將提前縮表，不利全球流動性。對冲基金大佬阿克曼及美銀同樣表示，下次加息應大手上調50點子。美國10年債息升至1.83厘，科網股受壓。

恒指受制100天綫，考驗50天綫，且看明天能否守穩，若失守，或回補上升裂口約23800點。

潛力股可留意中鐵建 （01186） ，股價升0.9%至5.49元，早前已突破頭肩底，宜待回調至頸綫水平吸納，有機會挑戰前浪頂約6元水平。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、中建材、三星半導體ETF、光大環境、新特能源、中聯重科、吉利、中興通訊、長和︰立即觀看】

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