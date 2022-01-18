【大行報告】高盛全線下調內地餐飲股目標價　Omicron引發新一輪疫情料餐飲業復甦漫長（附目標價）

▲ 【大行報告】高盛全線下調內地餐飲股目標價 Omicrono引發新一輪疫情料餐飲業復甦漫長

高盛全線下調內地餐飲股目標價，並將其所覆蓋的內地餐飲股2022年盈利預測下調7%至40%，涉及九毛九 （09922） 、百勝中國 （09987） 、海底撈 （06862） 及呷哺呷哺 （00520） ，以反映今年復甦之路仍然漫長，以及變種病毒Omicron引發新一輪疫情。

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高盛指，該行最新預測是今年第一季餐飲股同店銷售，保持在去年11月至12月21日之間相同的水平，並於今年第二季或下半年，溫和反彈至去年第三季或第四季水平，但暫未見回復至去年上半年的情況。該行估計，2023年餐飲行業料可回復至疫情前水平。

高盛列九毛九為首選

由於預期今年內地餐飲行業復甦速度較緩慢，高盛重申偏好擁有強勁品牌動力、執行力強、長線增長前景穩定的餐飲股，當中九毛九為首選，亦偏好百勝中國，兩者均予「買入」評級。

高盛解釋，九毛九及百勝中國都有良好的執行力，業務穩健兼處於擴張軌道，而且擁有多元化品牌的組合。

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