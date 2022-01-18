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【智能手機】中國信通院：去年中國手機整體出貨量增14%　5G手機佔四分三

股市 15:43 2022/01/18

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中國信通院表示，去年中國手機市場整體出貨量增長14%，而5G手機佔達四分三。

中國信息通信研究院發布《國內手機市場運行分析報告》，2021年全年，中國手機市場整體出貨量達3.5億部，按年增長13.9%；其中5G手機出貨量2.66億部，按年增長63.5%，佔整體出貨量的75.9%。

【iPhone 13】擊敗華為、vivo蘋果連6週奪中國智能手機市場銷量冠軍，可見【下一頁

單計去年12月份，中國手機市場整體出貨量3,340萬部，按年增長25.6%，而5G手機則按年增長49.2%，達2,714.5萬部，佔同期出貨量的81.3%。

中國國內手機品牌佔整體手機出貨量達85%以上，去年全年國產品牌手機出貨量累計3.04億部，按年增加12.6%，佔整體手機出貨量的86.6%；上市新機累計有438款，按年增長6.3%。

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編輯：姚卓然

5G 智能手機 手機設備股

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