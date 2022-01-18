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【晚市禁堂食】Zeek推一站式快電商平台 ZeekStore　匯集大型餐飲及生活零售品牌

商業 15:24 2022/01/18

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眼見晚市禁堂食措施橫跨飲食及零售業生意高峰期，行業生意額大受影響，Zeek表示為此新推出一站式快電商平台ZeekStore。（Zeek提供圖片）

眼見晚市禁堂食措施橫跨飲食及零售業生意高峰期，行業生意額大受影響，Zeek表示為此新推出一站式快電商平台ZeekStore，集合不同食肆及快電商商家，提供一站式跨地區智能配送，「疫」市下為商家擴闊顧客群，捉緊快電商機遇。

【2022年失業率】2022年就業前景明顯惡化　聯合國組織料全球逾2億人失業

ZeekStore表示已匯聚大型餐飲及生活零售品牌，更會定期推出一系列獨家優惠，市民可足不出戶購買美酒佳餚及生活百貨。

ZeekSolutions提供跨地區智能配送團隊

同時，商家現可透過一站式快電商方案ZeekSolutions，為餐飲及生活零售商家快速搭建自家品牌網上平台，提供一站式跨地區智能配送團隊及大數據分析服務，商家更可透過客戶下單數據，有助策略性規劃未來市場推廣活動，增加成本效益。

Zeek行政總裁趙家祺表示，「Zeek 相信疫情既是大家面對的挑戰，亦是機遇，透過 ZeekStore一站式快電商平台，協助中小企把握機遇加快轉型，同時為市民帶來方便。」

已獲近半百商家進駐

ZeekStore 現時已獲近半百不同類型的商家進駐，包括 Delifrance、Outback、The Night Market、Dan Ryan’s 及UNY／APITA 等，商家能於自家品牌網站收取外賣訂單。

於 2022 年3月 31日前成為 ZeekSolutions 新客戶及於 ZeekStore 開設網店，商家可享首2個月的平台交易費用低至 2%。

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責任編輯：李智美

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