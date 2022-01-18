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【VR眼鏡】Meta VR 眼鏡被指違反《反壟斷法》疑因售價太低惹調查

理財智慧 16:04 2022/01/18

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美國聯邦貿易委員會（FTC）早前就 Meta 收購 Instagram 及 WhatsApp 提出《反壟斷法》訴訟後，近日Meta旗下虛擬實境科技公司Oculus亦因為售賣的VR眼鏡價格比其他品牌低，再次被美國聯邦貿易委員會質疑其違反《反壟斷法》。

【設計曝光】蘋果新一代iPad Pro料今年登場 升級M2處理器、追加MagSafe無線充電【下一頁

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

報道指，FTC紐約，北卡羅萊納和田納西州等官員都就 Oculus 的開發人員展開了反壟斷調查，指控 Meta 扼殺虛擬實境市場上的競爭行為。另有約 50 個曾於去年年尾就《反壟斷法》向 Meta 提出訴訟的州份，亦向法院要求恢復有關訴訟。

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

Oculus的VR眼鏡Meta Oculus Quest 2售價約為299美元，（約 2,328 港元）價格明顯比其他品牌的VR眼鏡低，FTC 質疑 Oculus ，透過銷售策略削弱其競爭力，有違反《反壟斷法》之嫌。除此以外，FTC、美國司法部、及德國監管機構亦對 Meta 收購虛擬實境健身應用程式「Supernatural」的開發商 Within 一事展開調查。

【職場熱話】黑人憎同事突轉性 贈送盆栽當聖誕禮物 結果人人中伏 竟被揭與風水陣有關【下一頁

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記者：鄭日棱

Meta 壟斷 VR

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