【VR眼鏡】Meta VR 眼鏡被指違反《反壟斷法》疑因售價太低惹調查

美國聯邦貿易委員會（FTC）早前就 Meta 收購 Instagram 及 WhatsApp 提出《反壟斷法》訴訟後，近日Meta旗下虛擬實境科技公司Oculus亦因為售賣的VR眼鏡價格比其他品牌低，再次被美國聯邦貿易委員會質疑其違反《反壟斷法》。

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報道指，FTC紐約，北卡羅萊納和田納西州等官員都就 Oculus 的開發人員展開了反壟斷調查，指控 Meta 扼殺虛擬實境市場上的競爭行為。另有約 50 個曾於去年年尾就《反壟斷法》向 Meta 提出訴訟的州份，亦向法院要求恢復有關訴訟。

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Oculus的VR眼鏡Meta Oculus Quest 2售價約為299美元，（約 2,328 港元）價格明顯比其他品牌的VR眼鏡低，FTC 質疑 Oculus ，透過銷售策略削弱其競爭力，有違反《反壟斷法》之嫌。除此以外，FTC、美國司法部、及德國監管機構亦對 Meta 收購虛擬實境健身應用程式「Supernatural」的開發商 Within 一事展開調查。

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記者：鄭日棱