【加密貨幣】新加坡央行指加密貨幣不適合大眾 將禁止相關投資廣告投放

新加坡央行發佈最新政策，內容指「不建議」一般民眾參與加密貨幣交易，並強調加密貨幣交易風險過高，一般大眾無法承受。

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新加坡央行 MAS（Monetary Authority of Singapore）發佈最新指導原則，要求金融業者「不建議」大眾參與加密貨幣相關交易。這份指導原則當中也指出「相關業者不應在公開場合推銷、宣傳其服務，包括社群媒體影響者、第三方服務。」，意味著交易服務商將不能隨意使用各種管道去推銷自己的數位支付代幣。

根據該原則，加密貨幣服務商，只可以在自己的官網、手機 App 和自己的官方社群帳號上宣傳其服務以及貨幣。新加坡央行政策部協理 Loo Siew Yee 指出「我們積極鼓勵區塊鏈科技發展，以及加密代幣能夠應用的各種增值服務。」，雖然他們鼓勵創新，但加密貨幣交易風險極高。不適合普羅大眾，因此相關業者不應該針對廣泛大眾進行市場行銷宣傳。

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據悉，目前共有約 170 家公司在新加坡申請加密貨幣服務註冊，但其中 100 家以上未能獲准，而遭駁回或下架其應用。

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記者：鄭日棱