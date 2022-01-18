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【回港易】廣東省珠海市香洲區將被列入風險地區 政府暫停珠海經港珠澳橋入境免檢安排

理財智慧 15:27 2022/01/18

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政府公布，因應內地疫情，廣東省珠海市香洲區將被列入回港易/來港易計劃暫不適用風險地區。由於港珠澳大橋珠海口岸位於珠海市香洲區內，明日起任何人不能通過相關計劃從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港而獲豁免在港的強制檢疫安排。

【防疫基金】 防疫基金撥出5.7億支援旅遊業 注資3億延續綠色生活本地遊鼓勵計劃【下一頁

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

根據上述安排，回港易和來港易計劃明日起暫停接受從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約申請。即使此前已通過相關計劃取得從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約名額，也不能使用有關口岸進入香港而獲豁免港方的強制檢疫安排。政府表示，已預約而受影響的人士會獲手機短信通知。同時，香港特區政府會繼續與廣東省政府就兩地疫情防控措施保持緊密溝通和聯繫。

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

有關上述兩個計劃的詳情，可瀏覽計劃的專題網站：

「回港易」計劃：return2hk.gov.hk
「來港易」計劃：come2hk.gov.hk

【職場熱話】黑人憎同事突轉性 贈送盆栽當聖誕禮物 結果人人中伏 竟被揭與風水陣有關【下一頁

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記者：鄭日棱

疫情 隔離檢疫 來港易 回港易 口岸 廣東省 珠海 港珠澳大橋

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