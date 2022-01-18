【FSSA觀點】劉國傑：當實體超市遇上電商巨頭

疫情加快了消費者行為的長遠變化，愈來愈多人已習慣在網上購物。現在，輪到生活雜貨行業成為戰場，不過這次革新的源頭是各大微信群組，而非新開發的技術。

中國的團購行業起步只有4年，但卻在疫情期間成為主流。透過團購模式，美團（03690）及拼多多等中國電商巨頭從傳統雜貨商手中奪取市場份額。在這種電商交易中，微信群組（或其他新平台）的群主會收集訂單，並安排貨物在第二天送到群組成員所在社區內的提貨點。在此過程中，購物平台會集合訂單，並轉交負責送貨的上游供應商。

憑藉上述業務，平台公司可以建立多項長期優勢，例如培養忠誠的用戶群、針對新鮮雜貨提供最後一公里配送服務，以及滲透至二綫城市。然而，有關業務的缺點是價格競爭加劇，導致企業利潤率極微，甚至入不敷支。

在團購剛興起時，興盛優選、十薈團及同程生活等三間初創企業佔據著地區霸主之位。到了2020年中封城期間，團購服務成功滿足消費者對新鮮雜貨的需求，並且大受歡迎。然後，以大量資金作為後盾的滴滴、美團及拼多多進軍市場，為整個行業帶來更大挑戰。

會員制倉儲店搶客

我們密切留意正在投資於技術發展，並在近期逆境中展開反擊的傳統雜貨商，包括中國兩大連鎖零售超級市場永輝超市（601933）及高鑫零售（06808）。

永輝超市的管理層也仿照美國的山姆會員商店（Sam's Club）及好市多（Costco），嘗試開設會員制倉儲店。在公司總部所在的福州，管理層將50間超級市場改裝成會員制倉儲店，結果當地的同店銷售增加，可惜利潤率亦受到影響。

至於高鑫零售，縱然經營環境充滿挑戰，公司的管理層仍會繼續開設新店。目前，高鑫零售的小店及超市均錄得虧損，大賣場的利潤也明顯倒退。

行業整合潮淘弱留強

團購模式觸發企業激烈競爭，食品零售商的競爭環境依舊嚴峻，甚至有迹象顯示，團購企業之間出現整合現象。舉例而言，同程生活早前便申請破產，其他企業亦在減少投資及陸續裁員。話雖如此，拼多多及美團等互聯網巨頭反而繼續加大投資。據報，這兩個團購平台的投資額合共高達1,000億元人民幣，足以承受巨額虧損，故此企業之間的減價戰仍然未見緩解迹象。我們在高鑫零售的估值較高時沽貨獲利，並驚訝互聯網競爭者對永輝超市造成的嚴重影響。

盡管網上雜貨店的市佔日益增加，互聯網企業於今年遇上多項不利因素。團購業務亦面臨反壟斷監管風險，因此市場依然變化莫測。

展望未來，永輝超市將繼續是極具競爭力的中國食品零售商，在新鮮食品供應鏈上具備重大優勢。不過，考慮到團購企業帶來的衝擊，我們認為該公司並非理想的投資對象，並會保持觀望及留意行業發展。

本文節錄自738期iMoney智富雜誌《FSSA觀點》。

撰文：

劉國傑 首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人，具備逾25年投資經驗。他擁有英國劍橋大學文學學士及工程學碩士學位，亦是特許財務分析師。他從2002年加入擔任董事專責管理大中華區股票投資組合，目前他是多個首域盈信策略的首席基金經理。

欄名:FSSA觀點

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責任編輯：黃苑筠