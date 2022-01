美國前總統顧問批民主黨 「領導層唔差但支持者差劣」

美國總統拜登近期民望不斷下跌,有指中期選舉中民主黨勢必失利,讓美國共和黨重奪眾議院。美國前總統顧問貝加拉近日接受採訪表示,美國民主黨現時問題在於有糟糕的支持者。貝加拉指,民主黨未來需像美國民權領袖馬丁路德金一般,全國動員增加政治籌碼。

美國就北韓近日兩度試射導彈 宣布制裁7人及俄企業 【下一頁】

美國前總統克林頓(Bill Clinton)顧問貝加拉(Paul Begala)周一(17日)接受美國新聞網絡(CNN)採訪,由於當日為美國馬丁路德金紀念日(Martin Luther King, Jr. Day),貝加拉被問及馬丁路德金兒媳Arndrea Waters King呼籲改革參議院投票規則看法。

貝加拉回應表示,基建方案在拜登(Joe Biden)全力以赴努力下獲得通過,但在修改投票規則時,不見當時的努力。CNN主持人追問貝加拉,言論意思是否批評拜登,在基建方案上較修改投票規則更為努力。貝加拉表示,

民主黨現時問題不在於擁有差勁的領導層,而在於擁有差劣的支持者

The problem for the Democrats right now is not that they have bad leaders. They have bad followers