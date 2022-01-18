  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國前總統顧問批民主黨 「領導層唔差但支持者差劣」

環球社會熱點 15:47 2022/01/18

分享：

美國總統拜登近期民望不斷下跌，有指中期選舉中民主黨勢必失利，讓美國共和黨重奪眾議院。美國前總統顧問貝加拉近日接受採訪表示，美國民主黨現時問題在於有糟糕的支持者。貝加拉指，民主黨未來需像美國民權領袖馬丁路德金一般，全國動員增加政治籌碼。

美國就北韓近日兩度試射導彈 宣布制裁7人及俄企業 【下一頁】

美國前總統克林頓（Bill Clinton）顧問貝加拉（Paul Begala）周一（17日）接受美國新聞網絡（CNN）採訪，由於當日為美國馬丁路德金紀念日（Martin Luther King， Jr. Day），貝加拉被問及馬丁路德金兒媳Arndrea Waters King呼籲改革參議院投票規則看法。

貝加拉回應表示，基建方案在拜登（Joe Biden）全力以赴努力下獲得通過，但在修改投票規則時，不見當時的努力。CNN主持人追問貝加拉，言論意思是否批評拜登，在基建方案上較修改投票規則更為努力。貝加拉表示，

民主黨現時問題不在於擁有差勁的領導層，而在於擁有差劣的支持者

The problem for the Democrats right now is not that they have bad leaders. They have bad followers

貝加拉其後引用馬丁路德金好友Andy Young，表示必須增加總統的政治籌碼，就像當年馬丁路德金動員教會、大學、商界等界別人士。若希望修改規則的民主黨人真要成事，需開始著手參與其中。貝加拉直言，拜登需要更好的支持者，讓每個民眾都可參與其中。

拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片） 【下一頁】

據悉民主共和兩黨目前在參議院各佔50席，有民主黨人希望修改規則，令議案可在50名共和黨人全數反對下通過，但民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）等人已表態反對。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

美國就北韓近日兩度試射導彈 宣布制裁7人及俄企業
2022/01/13
美國就北韓近日兩度試射導彈 宣布制裁7人及俄企業
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
2022/01/12
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
【美國疫情】民主黨驚失民意 「藍州」未敢再封城
2022/01/11
【美國疫情】民主黨驚失民意 「藍州」未敢再封城
加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來
2022/01/03
加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
2021/12/27
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主

你可能感興趣

美國就北韓近日兩度試射導彈 宣布制裁7人及俄企業
11:40 2022/01/13
美國就北韓近日兩度試射導彈 宣布制裁7人及俄企業
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
12:11 2022/01/12
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
【美國疫情】民主黨驚失民意 「藍州」未敢再封城
13:52 2022/01/11
【美國疫情】民主黨驚失民意 「藍州」未敢再封城
政治 內政 美國民主黨 美國參議院 拜登 美國共和黨 美國 克林頓

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國疫情】上周日增80萬確診 Omicron疫情未見頂
【美國疫情】上周日增80萬確診 Omicron疫情未見頂
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間15:00）
聯合國提供6000萬劑疫苗 北韓只想要輝瑞Moderna？
聯合國提供6000萬劑疫苗 北韓只想要輝瑞Moderna？
【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測
【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測
天后Celine Dion抱病取消北美巡唱 去年瘦到皮包骨
天后Celine Dion抱病取消北美巡唱 去年瘦到皮包骨
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款