美國前總統顧問批民主黨 「領導層唔差但支持者差劣」

美國總統拜登近期民望不斷下跌，有指中期選舉中民主黨勢必失利，讓美國共和黨重奪眾議院。美國前總統顧問貝加拉近日接受採訪表示，美國民主黨現時問題在於有糟糕的支持者。貝加拉指，民主黨未來需像美國民權領袖馬丁路德金一般，全國動員增加政治籌碼。

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美國前總統克林頓（Bill Clinton）顧問貝加拉（Paul Begala）周一（17日）接受美國新聞網絡（CNN）採訪，由於當日為美國馬丁路德金紀念日（Martin Luther King， Jr. Day），貝加拉被問及馬丁路德金兒媳Arndrea Waters King呼籲改革參議院投票規則看法。

貝加拉回應表示，基建方案在拜登（Joe Biden）全力以赴努力下獲得通過，但在修改投票規則時，不見當時的努力。CNN主持人追問貝加拉，言論意思是否批評拜登，在基建方案上較修改投票規則更為努力。貝加拉表示，

民主黨現時問題不在於擁有差勁的領導層，而在於擁有差劣的支持者 The problem for the Democrats right now is not that they have bad leaders. They have bad followers

貝加拉其後引用馬丁路德金好友Andy Young，表示必須增加總統的政治籌碼，就像當年馬丁路德金動員教會、大學、商界等界別人士。若希望修改規則的民主黨人真要成事，需開始著手參與其中。貝加拉直言，拜登需要更好的支持者，讓每個民眾都可參與其中。

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據悉民主共和兩黨目前在參議院各佔50席，有民主黨人希望修改規則，令議案可在50名共和黨人全數反對下通過，但民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）等人已表態反對。

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責任編輯：李俊儀