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【設計曝光】蘋果新一代iPad Pro料今年登場 升級M2處理器、追加MagSafe無線充電

理財智慧 14:49 2022/01/18

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綜合外媒報道，蘋果（美：AAPL）將於下一代的專業級平板電腦iPad Pro上，加入無線充電功能及MagSafe磁吸介面設計，處理器亦升級至新一代運算力更強的M2。iPad Pro的升級周期通常為1年至1年半，參照過去兩代iPad Pro都是在春季發表，外界由此推斷新一代iPad Pro，將有可能在今年3至4月登場。

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iPad Pro機身整體上依然維持金屬材質設計，儘管加入無線充電功能，但整個機身後蓋並不會完全改用玻璃材質，蘋果選擇將機背的蘋果標誌放大，只在這部分採用玻璃材質以提升充電效率。

【延伸閱讀】【虛擬現實】蘋果AR/VR頭戴式裝置預計最快年底推出 先進規格料定價超過2,000美元

處理器方面亦會升級，採用與傳聞中新一代MacBook Air同樣配備的M2，內部維持與M1相同的8核心設計，由於改用台積電的4nm製程生產，運作時脈與顯示能力都會有所提升，顯示核心則會由上代的7及8核心，增加至9及10核心，至於相機鏡頭就會配備跟iPhone 13一樣的雙鏡頭設計。

【美股部署】大摩料美股將現波動 嚴選17隻防禦型股份應對【下一頁

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蘋果近兩年宣傳iPad Pro時，將之形容為可媲美電腦的生產力工具，不僅加入鍵盤滑鼠支援、更推出專用的iPad精妙鍵盤，並改用高速的USB-C接口；最新版本更配備用於桌面級電腦的M1處理器，及提供1TB超高容量的選項。不過，iPadOS整體生產力仍與macOS有一定距離，現時iPad Pro（2021年版本）的硬件規格，已遠超大部份用戶的運算需求。

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責任編輯：嚴浩文

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