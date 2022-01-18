【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒

英國哈里與梅根退出英國王室後，移居美國並於去年誕下女兒莉莉貝特。由於新冠肺炎疫情等原因，莉莉貝特出生後至今尚未與其他王室成員見面，據悉父親查爾斯已邀請哈里與家人返回英國，但哈里拒絕在沒有警察保護下回國。

哈里怕返國有危險 訴諸法律要求請警察保護 【下一頁】

哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）的女兒莉莉貝特（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor） 於去年6月出生，至今已半歲多，但作為祖父的查理斯卻始終與她未見一面。

據悉，查理斯於去年聖誕節前夕邀請哈里及其家人返英陪伴，並希望與孫女首次見面，最近數月亦有與哈里一家通電閒聊，討論返國事宜若成事的話，將會是哈里梅根與兩名子女和王室成員首次團聚。

查理斯釋善意 撰文讚哈里關心氣候問題 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

消息人士指，查理斯很想念孫仔孫女，很遺憾沒有機會共度時光。有指查理斯很樂意擔任祖父角色，但卻無法與哈里子女見面，認為生活缺乏與他們相處的回憶，因此查理斯主動遨請哈里與其家人返英，回家陪伴身旁。

然而，哈里拒絕在沒有警察保護下與家人回國，一家團聚可能無法成事。

哈里最近向英國內政部發律師信，指政府拒絕他私自向警方付款提供保護，表示正尋求司法覆核。 有王室內部人士指，英女王絕不會協助哈里向內政部及倫敦警察提出要求人身保護。消息人士亦指，政府內部對哈里採取的法律威脅感到憤怒，強調倫敦警察絕不開放接受他人聘請。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明