▲ 【窩輪牛熊證】瑞銀：資金流今年或重新看好滙豐 全年引伸波幅有望維持低水平

瑞銀指，2021年香港輪證市場總成交升21.5%，至2.76萬億元，牛熊證總成交降6.7%至2.2萬億元，總發行量增18.7%至58,685。瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華表示，香港輪證市場總交投去年未有因為制裁名單限制部份發行商發行個別相關資產輪證而縮少，其他發行商特別是歐資行有足夠的胃納去吸納市佔，以交投、資金流以及產品數目看， 對投資者影響微乎其微。

瑞銀：今年恒指有機會成反覆上升格局

卓素華續稱，今年恒指有機會成反覆上升格局，除個別事件如疫情消息、各地政府在金融方面措施、加息預期等令市場波動從而推升引伸波幅，引伸波幅有機會維持低水平，同時細市值股份輪證需求及發行量進一步增加，市場對沖工具包括上市期權增加，預期引伸波幅定價有望調低，提高認股證槓桿。

瑞士銀行亞洲上市衍生產品銷售部董事李梓維指，去年恒指認股證及牛熊證資金以看好為主，騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 續為投資者好倉的主要相關資產；滙豐 （00005） 去年投資者以看淡為主，但隨股價去年底至今年初走強，資金流今年或重新看好。

李梓維稱，去年有多隻IPO股輪同步上市，當中快手 （01024） 更快速成為投資者的寵兒，去年整體認股證牛熊證發行數目接近1500隻，總資金流入超過6億港元，今年相信IPO股輪同步會一如以往帶起熱潮，但投資者必須留意新股認股證引伸波幅的相關風險。

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